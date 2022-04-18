屏東縣政府為打造友善托育環境，積極增設公共托嬰設施，減輕家中托育寶貝的經濟負擔，於東寧國小育英分校，順利拓展第6家內埔鄉社區公共托育家園，增加轄內托育能量，朝實踐社區化、在地化收托，為創造友善養育跟教育的環境之目標向前邁進。

內埔鄉社區公共托育家園坐落於客家聚落內，為推動客家文化的傳承，社會處與客家事務處合作辦理「111年屏東縣推動公共家園嬰幼兒客家語言巢計畫」，並獲客家委員會經費補助，成為全國首間創立嬰幼兒客家語言巢之公共托育機構，讓幼兒從小於客語環境成長，落實客語向下扎根之願景。

縣長潘孟安表示，托育公共化的目的在於減輕年輕家庭負擔，不讓家庭完全承擔照顧孩子的責任，由整體社會協助育兒，使年輕家庭感受到社會的支持，自108年至今已增設6家社區公共托育家園、3家托育資源中心，除布建公共托育資源外，也持續與私立托嬰中心、縣內居家托育人員簽訂準公共化服務契約；簽約率皆達到95%以上，托育人員亦倍增成長，具體支持年輕家長就業，減輕家庭負擔。

潘縣長說，縣府持續努力拓展托育版圖，預計向南延伸至恆春及東港建立公設民營托嬰中心及托育資源中心，積極建構社區化的托育服務據點，希望建置更豐沛的育兒資源，提供屏東家庭近便且多元的服務，好好回應民眾對公共托育政策的期待。

內埔鄉社區公共托育家園委由國立屏東科技大學經營管理，家園係採公私協力合作的模式，由4位專業人員照顧12名未滿2歲幼兒，社區公共托育家園的優點是兒童有同齡孩子互動玩耍，收托12名幼童，可降低交互傳染機率且照顧人力比低於托嬰中心，降低人員照顧壓力。每名幼童每月托育費用1萬2,000元，可申請4,000元到10,000元不等托育補助，收托時間為週一至五早上7時30分至下午6時，家園自今年2月9日起開始收托，目前已招生額滿，顯見社區公共家園深獲家長認同。