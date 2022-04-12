雷達表（RADO）昨日在林口水牛坑越野場地發表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水表，邀請吳念軒出席體驗越野車馳騁沙坑岩壁的驚險之旅，熱愛冒險的吳念軒身穿一身勁裝搭配新款腕表，十分帥氣。

吳念軒說他從小就愛冒險，整天在山上鑽來鑽去像隻猴子似的，身上的傷疤多到數不清，在眾多傷疤當中，最讓他印象深刻的是在冰島拍戲時騎車摔傷，儘管受傷，但他仍對冰島的自然美景念念不忘，迄今還是很想重遊冰島。

吳念軒分享他人生最大的冒險，就是進入演藝圈，高中時聽到有人立志想當明星時，還覺得不可思議，沒想到陰錯陽差一腳踏入演藝圈，自此開啟他人生的冒險之旅，還因為主持旅遊節目經常上山下海，除了玩重型機車，也常和朋友一起玩衝浪、SUB，這才發現自己流著愛冒險的血液，

正因為熱愛冒險，吳念軒接下來想在新戲挑戰新角色，自詡「談戀愛的戲我已經掌握得很好了」，接下來想演黑道角頭的魚色，挑戰動作片。

雷達表（RADO）多年來致力研發高科陶瓷，今年推出Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水表，是表壇極少數通過嚴格ISO 6425專業潛水認證的高科技陶瓷表，搭載Nivachron鈦合金游絲的新一代Calibre R763自動上鍊機芯，抗磁性比一般機芯高出10到20倍，加上5方位的機芯調校標準（COSC等級），大大提升精準度，且兼具抗震及耐溫等特性。

雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水腕表，藍色漸層表盤，10萬8300元。（RADO提供）

雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水腕表， 珊瑚灰表盤，10萬8300元。（RADO提供）