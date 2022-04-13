43歲陳先生常易感到疲倦、睡都睡不飽，肌肉或關節痛、腸胃不適、焦慮等症狀，健康檢查結果都正常，長安醫院神經內科醫師陳惠萱表示，經功能醫學檢查，發現病患是因腸漏症引起慢性疲勞症候群，慢性疲勞若置之不理，久了就會影響生活品質，可能變更棘手的生理或精神疾病，不可不慎。

現代人生活緊張，吃飯時間不正常，引發腸胃困擾，陳惠萱表示，問診評估後，一般會先排除是否為貧血、感染、肝腎功能異常、免疫疾病、甲狀腺異常或其他內分泌異常等引起疲倦的現象。

因為病患有明顯腸胃道及關節疼痛的症狀，因初步檢查都正常，醫師討論後進一步安排相關功能醫學檢測，發現病患有腸漏症和微量營養素缺乏，引起慢性疲勞症候群。

「腸漏症是因為飲食、感染、藥物、壓力、腸道壞菌過多、生活習慣不良等」，陳惠萱指出，引起發炎使腸道細胞間隙增大，使腸黏膜的通透性增加，讓未消化完全的大分子食物或毒素等「漏」進血液和淋巴液中，造成免疫失衡與混亂，造成過敏、自體免疫疾病、代謝性疾病或神經系統疾病等健康狀況，可以說是百病叢生。

陳惠萱與營養師和個管師團隊，找出陳先生引發敏感的食物，發現他對麩質有明顯反應，飲食建議避開麵粉類製品及發炎物質，再來針對腸胃道做修復與保養，如消化酵素、益生菌、腸粘膜修復胺基酸及抗發炎營養素等。

同時給予靜脈營養注射，並配合情緒、睡眠跟壓力的調適，透過這樣的療程，病人第一個月其實就已經好一半以上，2個月後就覺得症狀好了9成以上，後續持續生活調養及追蹤。

陳惠萱提醒，若有長期疲倦、不明疼痛等，但健康檢查找不出異常，建議可進一步做功能醫學檢測，找出體內失衡病因，給予個人化的治療建議及生活型態介入，幫助矯正失衡、改善身體機能。