台北市新增141例本土個案，台北市長柯文哲表示，從行政區來看，12個行政區都有確診案例，其中以中山區22例為最高，其次為北投17例、大安區17例，柯文哲說，去年確診者多數在市場，今年在酒店和酒吧，因八大場所不會固定在同家店上班，員工會跑攤，流動性高，跟去年的模式不同。

柯文哲也提到，現在要清零不可能，但就算病例數要增加，也要慢慢增加，否則無法適應和負荷，台北市大約有1300床的加強版防疫專責旅館，加上中央的援助，台北境內加強版會到2000床，因此，每日確診人數可忍受量為200例，現在確診者還是會送到加強版專責防疫旅館，有較好的醫療照顧，但仍搞不清楚Omicron殺傷力有多大，在放的下去的情況下，就裝進去。

至於未來如超過200例會如何進行隔離，柯文哲說，會先找一個行政區試辦，將確診者放在家中，但仍有很多問題要解決，像是健保卡怎麼插和獨居老人等問題，會再來研究如何解決。

柯文哲也提醒，最近面對疫情大家比較放鬆，可以做得大家開始做像是分艙分流居家上班，員工餐廳要保持距離。