中市13日確診23例 其中3起為職場群聚案

疫情延燒，台中市13日新增23例本土案例，台中市長盧秀燕表示，其中3起為職場群聚案，包括大雅區1家金屬工廠3例移工確診、霧峰區1家公司新增1例，第3起職場為西屯區設計公司新增2例。

盧秀燕今日下午在防疫記者會向市民報告台中市疫情現況，今天新增的案例中，發生3起職場群聚案，首先是大雅區工廠新增3例，為案29006、案29339、案29340(皆為20多歲外籍移工)，市府匡列密切接觸者PCR採檢與居隔，並全面清消、全員快篩、每天快篩，衛生局與疾管署中區管制中心近日會至現場查核、控管。

其次為霧峰區公司新增1例，為案29338，其同事確診，因此個案被匡列，並採檢確診，市府匡列接觸者PCR採檢與居隔。

盧秀燕說，第3起職場為西屯區設計公司新增2例，為案29009（20多歲女性）、案29342（20多歲女性），其中同公司的個案28811昨日通報確診，但案29009、29342分別在4月初也有至北部2縣市、東部縣市、南部餐敘等足跡史，市府並匡列相關接觸者PCR採檢與居隔。