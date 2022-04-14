全球暖化、飢餓、貧窮、性別不平等、兒童權利等問題影響全世界，2015年聯合國為此宣布「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），內容包含保育海洋生態、多元夥伴關係、合適的工作及經濟成長等17項 SDGs 目標，期盼能在2030年前，世界各國從政府、企業到人民都能共同參與實踐這17項永續發展目標。

台灣現今不僅越來越多城市投入SDGs，就連教育、企業內部也不遺餘力，還會將這些永續概念向下扎根，讓孩童從小就廣泛接觸永續知識，真正做到從日常開始實踐永續生活。

1.信義房屋 情境式引導孩童從小啟發永續意識

每一年信義房屋都會舉辦全國繪畫比賽，而今年(2022)的參賽主題為「我是小小地球守護隊」，號召國小以下學童、幼兒，透過繪畫主題，讓小孩可以用最簡單的方式，表達他們愛地球的心意，並從中啟發他們永續意識。

不僅如此，信義房屋還特別贊助演出由台北市民交響樂團演出的兒童交響音樂劇《SOS探險隊：拯救珊瑚大作戰》，藉由情境式的音樂劇，除了能淺顯易懂地讓孩童接觸到海洋保育議題，還能向下扎根引導孩子如何從日常生活去落實永續海洋。

2.天下雜誌 從閱讀展開探索永續發展對話

跟小孩談環境保育、淨水及衛生、飢餓貧窮等議題，基本上會過於生硬，因此2019年聯合國就有和國際出版人協會合作，針對6至12歲孩子創立「永續發展圖書俱樂部」（SDG Book Club），提供SDGs 17個指標對應的推薦好書，書單非常多元，期盼透過不同類型的書籍內容，讓兒童藉由閱讀理解何謂永續發展。

台灣在永續閱讀上不缺席！天下雜誌教育基金會去年推出針對6到12歲兒童的繁體中文版永續書單，網站上不僅有書本的簡介、推薦理由，還會附上延伸思考，鼓勵家長、老師和兒童藉由閱讀，去展開對話來探索何謂永續發展。

3.文化大學 透過教育培養學生職場的永續能力

文化大學2021年將SDGs 17 項目標融入課綱，希望能引導大專院校的學生透過教育，關心社會、環境、經濟問題，並培養解決能力、決策力、批判力等思維，不僅能從中實施永續發展教育，也能讓學生在職場上可成為最佳的永續人才。

文大老師們在安排課程時，必須讓學生了解課程與永續發展的關連性，使教育不僅只是教授專業知識，也需要連結各種社會與環境議題。甚至針對即將入學的高中生推出 SDGs 線上體驗課，期盼讓大學新鮮人能提前了解相關內容，培養永續概念。

信義房屋表示，聯合國永續發展目標SDGs乍聽生硬、不易理解，但其實每一項目標可以與孩子的生活連結，例如SDG4優質教育，家長可以帶孩子到動物園、天文館、博物館等場所，讓學習走出教室，情境式的廣泛接觸永續知識。

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