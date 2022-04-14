畢業季搶謝師宴商機，台北花園大酒店中餐廳與BUFFET餐廳分別推出優惠專案，即日起至9月30日止有小型獨立包廂及容納300位以上賓客的宴會廳，中式桌菜3桌以上每桌7,999元起+10%，滿10桌加贈1桌或滿10位贈送1位。有多國料理的「饗聚廚房」自助餐廳，30位以上平日每位599元起+10%，假日每位799元起+10%，滿10位優待1位，泰菜餐廳「花園thai thai」30位以上每位599元起+10%。

台北花園大酒店宴會廳擁有獨立包廂、卡拉OK，可讓備有表演節目的學生盡情使用，師生們可在熱絡氣氛下享用美食，在專屬空間互動同樂。除中式桌菜外，宴會廳也同步推出西式繽紛自助餐平日每位799元起+10%，假日每位899元起+10%(需達40位以上適用)，西式自助百匯享10人同行1人免費。

台北花園酒店「饗聚廚房」自助餐廳供應豐富多國美饌、哈根達斯冰淇淋、各式飲料及啤酒暢飲。品項從冷盤、熟食、至甜點等數十道佳餚，任饕客挑選恣意品嘗，另有哈根達斯冰淇淋、各式飲料及啤酒暢飲。(未滿18歲禁止飲酒)

而「花園thai thai」以多樣系列泰式自助饗宴滿足饕客味蕾。結合傳統與創新，提供多元跨界料理，翻玩經典泰饌及玩味生吐司，帶來視覺與味覺的雙重盛宴。