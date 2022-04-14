元太宣布，發表E Ink Spectra 3100 Plus五色電子紙，從既有的黑、白、紅、黃四色，再增加醒目的橘色，以5種鮮明飽和色彩搭配，將能呈現更吸睛的圖片顯示效果，有助於零售業者以高彩度色彩強化行銷宣傳。

E Ink Spectra 3100 Plus提供1.64吋、2.36吋、3吋、4.37吋、7.3吋及8.14吋等多元的產品組合，可讓零售業者依照不同使用場景選擇適合的5色電子紙尺寸應用。 以E Ink Spectra 3100四色電子紙墨水平台（黑、白、紅與黃）為基礎，E Ink Spectra 3100 Plus結合全新的5色電子紙驅動波形架構（Waveform），顯示第5種顏色－橘色。除了能提供黑、白、紅、黃與橘等純色與飽和色的色彩顯示搭配外，若搭配具有獨特的影像處理特性的E Ink Spectra 3100整合型晶片（All-in-One Driver IC），將可支援E Ink Spectra 3100 Plus顯示畫面更換時，局部圖案產生醒目的閃動效果E Ink Sparkle，有助於在廣告促銷海報輪播時，增加廣告訊息吸睛效果，協助零售店家強化產品促銷活動。

元太董事長李政昊表示，E Ink Spectra 系列電子紙自2013年推出以來，廣受零售業者的青睞，從三色、四色逐步設計開發，到最新發表E Ink Spectra 3100 Plus五色電子紙，除了展現出E Ink在彩色電子紙技術的研發實力外，我們也依據生態圈夥伴及終端客戶的需求反饋，持續精進研發，開發符合具備商業需求並貼近使用者價值的彩色電子紙技術，讓零售市場的電子紙數位廣告看板及貨架標籤能同時兼具吸睛醒目，且省電低碳的環保效果。

以最普遍使用的3吋左右電子紙標籤計算，在過去7年間，全球已安裝約6億個，若每天更換4次價格資訊，相較於一次性使用的紙質價格標籤，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。隨著數位轉型驅動零售業者加速採用具低碳、動態顯示、類紙質感的電子紙貨架標籤，不僅能降低更多環境資源的消耗，亦有助於大幅減少二氧化碳排放，增進對環境永續的貢獻。