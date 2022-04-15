台中市一名盧姓男子要將3歲女兒載至保母家正鎖門時，女兒卻突然跑到對面鄰居家，並將自己反鎖，緊張嚎啕大哭，盧父著急通知警方及里長到場協助，安慰爆哭的盧小妹妹；盧父想起附近柱子有一箱子內有鑰匙，抱著嘗試心態拿出來一試，竟為該住戶大門鑰匙，順利的將盧姓小妹妹帶出來。

霧峰警分局成功所巡佐何世吉、警員李蕙日前接獲報案，稱在大里區塗城路路段有民眾遭反鎖於家中，需要警方協助

，警方到場了解發現遭反鎖的是3歲女童。

警方一邊安撫詢問父親，一邊尋找附近有無放置備用鑰匙，在附近柱子內有一自製的箱子，發現有支鑰匙，便抱著嘗試的心態拿出來一試，竟為該住戶大門鑰匙，最後順利的將盧姓小妹妹帶出來，父親抱著盧姓小妹妹不斷地感謝警方協助，讓她在短時間內脫困不再緊張害怕。

霧峰分局長李建興提醒民眾，家中若有年幼兒童，應隨時注意幼童安全，避免讓幼童離開視線，平時亦可教導幼童走失時正確的求助方式；如發生走失情形，也請主動撥打110報案，以利警方即時提供協助，多一份助力，讓幼童能盡速平安返家。