疫情發高燒，許多家長關切12歲以下幼童是否可以接種疫苗？台中市長盧秀燕17日表示，6到11歲有16萬9457人，台中今年以來，12歲以下確診者共27人，全部都是無症狀或輕症，沒有中重症幼童確診者，中央記者會已宣布6歲至11歲幼童的施打政策，市府內部立即展開作業，後續依中央指引，盡速完成6歲至11歲施打規畫。

盧秀燕今日下午在台中市疫情記者會表示，隨著疫情升溫，許多市民很關心12歲以下幼童的確診情況，因為嬰兒與12歲以下的幼童，目前還無法施打新冠肺炎疫苗，因此市府也特別留意幼童確診者的身體情況。

經過市府衛生局疫調顯示，台中市今年以來，12歲以下確診者共27人，當中全部都是無症狀或輕症，台中市沒有中重症幼童確診者。

盧秀燕指出，中央流行疫情指揮中心在記者會已宣布6歲至11歲幼童的施打政策，市府內部已展開作業，後續會按照中央指引，盡速完成6歲至11歲施打規畫。