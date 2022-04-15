新冠肺炎席捲全球長達2年之久，起初科學家致力於研究到底什麼原因讓人類更容易感染COVID-19，其中可能與年齡、心血管疾病以及家族病史有密切關聯。如今，愈來愈多目光集中在「為什麼有些人天生不會感染」的疑問上。英國一項試驗招募36名健康的年輕人參與挑戰，將他們暴露在COVID-19的病毒中，初步結果呈現僅一半受試者快篩呈陽性，專家指出，這代表有些人天生就擁有較強的免疫系統。

專家指出，人體對抗COVID-19的免疫力強度受多種因素影響，其實大部分都跟遺傳有關。疫苗當然也為人體提供關鍵的保護力，不過隨著時間推移，疫苗有效性逐漸減弱，當然，這也取決於變異株的出現。

執著於為什麼有人就是不會感染COVID-19時，需要了解他們置身環境的可能性以及性質，包括暴露時間長短、地點，以及潛在病毒數量。

綜合ABC新聞及健康網站Verywell報導，由於該「人體挑戰」牽涉許多倫理問題，因此規模較小，團隊僅招募36名未曾感染或接種疫苗的年輕人（18至29歲）進行實驗。初步結果出爐，只有一半的人連續2次PCR篩檢呈陽性，而其他只有短暫被檢測出「低病毒含量」，意即他們的免疫系統阻擋了感染。

專家表示:「有些人天生擁有非常強大的免疫力，可以阻止病毒感染。也有少數人自帶對COVID-19的遺傳抗性。總體而言，這是基因本身存在差異所致。」

一些研究指出，罕見的突變會影響人體ACE2受體。ACE2受體是細胞膜的受體，也是冠狀病毒進入人體細胞內必經之路。除了繼承遺傳，有科學家發現，「基因水平轉移」（LGT）也正在改變ACE2受體的結構，因此降低感染的風險。

另外，該研究進一步證明了病毒載量集中於鼻腔，在此形成最強的菌落。代表病毒更有可能藉由鼻子傳播，因此正確配戴口罩至關重要。