台灣本土疫情連環爆，許多專家示警現在單日幾千例只是開頭，對此，兒科醫師楊為傑透露，不少在國外的朋友都安慰他遲早會中的，在韓國朋友還笑說「單日確診幾十萬，社會都還是繼續運作，台灣才幾千例而已，緊張啥？」讓他想起古早的笑話說，苦中作樂就是這樣吧！引起網友們熱議。

楊為傑昨在臉書發文表示，面對逐日上升的疫情，有人焦慮，有人覺得這是遲早的，而台灣現在絕不是疫情高點，這是一條全世界必經的道路，台灣很難一直獨善其身，如果有在歐美或韓國待著的朋友，與他們多聊聊以後，感受就會很不同。

楊為傑透露，至少有10位在國外的朋友安慰他說「你早晚會中標的，別想太多，反正你打完三劑了，很大的機率就是一點不舒服，我們的經驗就是這樣，你放心」、「我們全家都中過一輪了，小孩也沒事，該怎麼生活就怎麼生活」、「他們班上有八成小孩都中過，現在都好好的！」

楊為傑也說，在韓國的朋友則說，他們一天確診幾十萬的時候，社會還是繼續運作，台灣現在才幾千例，到底在緊張啥？而他只能以苦笑回應。

楊為傑指出，朋友的話讓他想起了一個古早的笑話，「有兩個人遇到海難，漂流到荒島，被島上的食人族抓起來，食人族要他們去外面撿10顆水果回來，在考慮要不要吃了他們。A先撿了10顆蓮霧回來，食人族首領要求A將蓮霧通通塞進Ｘ門，為了活命Ａ只好照做；原本痛苦不堪的Ａ都快哭了，但他看到B走回來後就笑了，因為B撿了10顆鳳梨回來」。苦中作樂大概就是這樣吧？

楊為傑坦言，也許是做為兒科醫師的職業併，所以他還是比較擔心孩子，總之，現在要走的路還很長，大家還是一起努力吧！

貼文引起網友討論，不少人與國外友人聊過發現，他們的思維與台灣很不同，甚至還有種「我確診過，我驕傲」的感覺。「韓國朋友真的這麼說耶，中獎後反而不用天天擔心自己是否確診」、「與國外的朋友聊過，知道台灣還不是高點，這些都是必經之路，個人偏向日子照過」。