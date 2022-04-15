郎祖筠(前)舞台劇《魔法阿媽》不畏疫情如期演出。(照片 粘耿豪 攝)

今年64歲的歌仔戲天王李如麟，原本已是半退休狀態，特地為郎祖筠的舞台劇《魔法阿媽》再度復出，客串主角豆豆的媽媽，戲裡身穿時髦裝扮，大秀招牌歌仔戲《身騎白馬》，成為全劇最大亮點。而李如麟在上個月跌倒受傷，手部開刀，彩排時手裹著紗布忍痛上陣，她敬業說，「答應了就要全力以赴！」

李如麟再站上舞台，是為了兌現與郎祖筠10年前的約定，兩人在節目上偶遇，她對郎祖筠說，想做一些新鮮的嘗試。郎祖筠原以為只是隨意聊聊，沒想到前幾年兩人再度相遇，李如麟主動提起，「妳有答應要找我演戲喔！」讓郎祖筠相當感動，於是大力邀她客串《魔法阿媽》的媽媽角色，李如麟也一口答應。

製作人郎祖明說，豆豆媽媽這個角色完全是為李如麟量身打造，編劇把原先家庭主婦的設定改成歌仔戲演員，因此李如麟也會在戲裡秀一段歌仔戲，讓整部戲變得有趣。李如麟雖是半退休狀態，但一站上舞台還是生龍活虎，服裝造型全都自己打理，郎祖明讚她寶刀未老，「去年就已經有很多她的粉絲訂票。」

而《魔法阿媽》原先去年九月就要首演，但疫情關係一延再延，今年終於如期開演。只是近日疫情仍持續升溫，郎祖明說如果民眾沒辦法習慣與疫情共存，票房勢必會受到很多影響，但擔心票房也沒用，只能嚴格配合防疫規定。