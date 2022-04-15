新北市有確診者家屬指控，家中2歲孩子確診重症，撥打1922、衛生所等單位求援，卻要他們自行搭車就醫，直到孩子失去意識，才出動119協助送醫，男童入院後插管治療。新北市衛生局表示，衛生局與男童母親聯繫確認男童狀況不佳，立即連絡醫院由119送醫，目前於ICU病房由醫院全力救治中。

家屬向媒體投訴指出，一家四口住在新北，父親在竹科工作，曾經在10日返家與家人接觸，回新竹後13日確診，當天6歲女兒快篩陽性，不過2歲弟弟與母親篩檢都是陰性。

14日2歲男童發高燒，媽媽帶著孩子到醫院PCR，但因報告還沒出爐，院方拿了退燒藥要他們回家等報告，但當天下午4點媽媽發現孩子叫不醒，向1922與衛生所求助，衛生所人員卻要他們自行搭計程車就醫，直到晚上7時救護車才到，但孩子已經全身抽搐，進醫院後氣切插管。

家屬不滿包括119、衛生所、衛生局及1922都沒人第一時間給予協助，認為延誤就醫是政府的責任，家人都難以接受。

新北市衛生局表示，該名2歲男童與母親及姐姐居住新北，父親居住在新竹，4月13日男童父親因同事確診匡列採檢，晚間PCR陽性，為4月14日公布新竹案。

衛生局說，13日晚間出現發燒症狀，14日上午母親帶著兩個小孩前往醫院採檢，返家等候報告，下午報告出爐PCR陽性。

衛生局說，當天17時許系統顯示，男童被匡列為密切接觸者居家隔離，衛生局18時30與男童母親聯繫，確認男童狀況不佳，立即連絡醫院由119送醫，醫院18時37通報男童為確診個案，目前於ICU病房由醫院全力救治中。