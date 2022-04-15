好手好腳「發死人財」！有名正妹在臉書投稿，她表示有名女子在高雄市立殯儀館四處向家屬要300元至500元不等金額，被她抓包後，她向女子提點「好手好腳要去賺錢」，竟遭該女子回嗆「我現在就是在賺錢啊」，讓她直呼對這種人「零容忍」不能姑息這樣的行為；網友也表示曾目擊該女子在台南殯儀館出沒。

一名正妹在臉書社團「爆料公社」投稿，她目擊在高雄市立殯儀館有位女子四處向家屬要錢，每次金額以300元或500元不等，由於很多家屬誤以為該女子是廠商，便將錢繳交出去，後來家屬一查之下，才知道受騙。

她還指出，昨日有家屬拿1000元給該女子，以為該女子會找錢，豈料，竟拿了錢就跑，該女子今日被她遇到，一樣的手法向家屬要錢被識破，她向該女子提點「好手好腳要去賺錢」，卻遭兇狠的回嗆「我現在就是在賺錢啊」，讓她無言又憤怒。

有名大媽在高雄殯儀館向家屬要錢「發死人財」，被正妹抓包竟回嗆「我正在賺錢啊」。（翻攝自臉書爆料公社）

她也提醒各界殯葬禮儀人員主動向家屬告知，如遇到不明人士要錢，千萬不要掏錢，別被這種「不要臉」的人騙了，對於這種人零容忍，也不能姑息這樣的行為，當下要立刻報警處理。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這種人真的可惡到極點了」、「這麼會有這些人」、「都不怕報應的，還真是活在當下」、「直接讓她躺棺材不好嗎」、「誇張！簡直堪稱市民之光了」、「哇！這樣也能騙」、「膽子真大！這種錢也敢騙」、「騙錢跟賺錢是兩回事吧」。

另外還有網友表示曾被該女子問過「有沒有300、100，或是500、1000」，甚至有網友目擊該女子出沒台南殯儀館「今天台南殯儀館剛好遇到這個300-100的」、「跑去台南騙了喔，昨天才在高雄被爆料而已」。