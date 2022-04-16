中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增1,351例COVID-19確定病例，分別為1,199例本土個案及152例境外移入(143例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之1,199例本土病例，為575例男性、623例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月31日至4月16日，其中包含672例為無症狀感染。個案分佈為新北市(434例)，臺北市(206例)，桃園市(159例)，基隆市(92例)，高雄市(60例)，花蓮縣(55例)，臺中市(40例)，宜蘭縣(39例)，臺南市(29例)，彰化縣(16例)，新竹縣(15例)，苗栗縣及屏東縣(各12例)，新竹市(10例)，臺東縣(7例)，雲林縣及南投縣(各5例)，嘉義市(2例)，嘉義縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心公布今日新增1199例本土。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為66例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓(4例)，韓國(3例)，印尼及泰國(各2例)，新加坡及美國(各1例)移入，另139例調查中。入境日介於今年2月24日至4月15日。