「報馬仔」向海內外鄉親宣布迎城隍活動起跑，饒富傳統特色和地方人文趣味。（李金生攝）

金門縣天后宮媽祖會的精彩表演，為開幕儀式帶來熱鬧氣氛。（李金生攝）

金門縣公揹婆民俗協會的陣頭表演，也是地方的特色陣頭之一。（李金生攝）

「2022金門迎城隍－浯島宗教文化觀光季」長達一個月的系列活動熱鬧起跑。（李金生攝）

小朋友的幼獅表演同場較勁，傳承地方宗教慶典的活力和薪火。（李金生攝）

楊鎮浯縣長等人敲響大銅鑼，宣布「2022金門迎城隍－浯島宗教文化觀光季」起跑。（李金生攝）

相沿已有342年歷史，文化部指定為國家重要民俗的「2022金門迎城隍－浯島宗教文化觀光季」，今天下午吉時在氣勢磅礡的鼕鼕戰鼓聲中，由縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智等人敲鑼揭開長達1個月的系列活動序幕。

農曆四月十二迎城隍是金門規模最大的民俗慶典，每年都吸引海內外鄉親蜂擁參加，饒富傳統特色的活動單元包括信眾「扛輦」奮力搖晃雕工精湛的輦轎，以五方旗輕觸地面向神明致敬，以及豐富多樣的藝閣、人力蜈蚣座、神將、打花草等陣頭，迤邐走過傳統「香路」穿梭大街小巷，都是精彩的地方人文展現。

金城鎮長李誠智表示，「浯島城隍文化觀光季」連2年因疫情縮小舉辦規模，今年疫情雖然一樣嚴峻，但因為疫苗覆蓋率高、中重症率低，公所參照台灣各縣市做法，傾向不輕易停辦，本月底前靜態活動照常，動態活動也如期規畫籌辦，但會視疫情狀態滾動式調整，不排除加強相關防疫措施。

浯島城隍廟管委會今年規畫全國城隍在金門大會師，邀請全國城隍聯誼會共襄盛舉，預定5／11從料羅港登岸後，以車巡方式繞行金門島一圈。其他的系列活動還有嘉禮迎春歡樂年(錦飛鳳魁儡劇團)、天宏圖掌中劇團傳統戲、偶趣慶慶城隍─豬八戒奇遇記(昇平五洲園)、四境地方特色陣頭表演及踩街、心「城」則靈祈福活動、迎城隍繪畫比賽等。

至於最受鄉親歡迎的「親子蜈蚣座」將於4／22上午9時開放線上報名，正取132位妝人名額。但考量學童尚未施打疫苗，鄉親對疫情仍有疑慮，該項活動是否續辦、延期或取消，仍需視疫情發展及中央疫指中心的規定，不定時更新活動訊息，民眾可持續關注新聞報導或「金城今晨」臉書粉絲專頁，查詢最新訊息。