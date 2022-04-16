俄羅斯國防部證實，俄海軍黑海艦隊旗艦、光榮級巡洋艦「莫斯科號」因發生爆炸起火而沉沒，而烏克蘭方面則聲稱是遭其以反艦飛彈擊毀。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，很多人說莫斯科號是被烏克蘭方面發射飛彈擊沉的，但他「打死都不相信」。

路透社報導，莫斯科號遭烏軍飛彈攻擊，原本火勢已漸趨緩，不過卻在被拖回港口的途中沉沒。報導還指出，就在莫斯科號被運回的過程中，俄國防部稱成功擊中基輔周圍一間負責製造與維修導彈的軍事工廠(Vizar Factory)。

在俄羅斯承認黑海艦隊旗艦「莫斯科號」巡洋艦（Moskva）沉沒後，烏克蘭國防部15日在推特上發文嗆聲，「提醒」俄羅斯海軍黑海只是被禁止進入，「你們還浮著的艦隊仍有路可逃」。

吳子嘉15日在政論節目《關鍵時刻》中表示，西方媒體，包括白宮等官說法， 都說在烏東的頓巴斯會爆發非常殘酷的血戰，但現在看來，結果似乎不是那麼回事。關於烏克蘭以反艦飛彈攻擊莫斯科號得手，吳子嘉直言，「兩顆飛彈解決掉，不可思議的事情發生了，然後大家說烏克蘭幹的，打死我都不相信」。

吳子嘉認為，在作戰過程中有兩個可能性，一是艦隊的相關系統被干擾，沒辦法啟動相關作戰系統；二是對方很厲害，發動的攻擊躲過了一切的反制手段。