朱姓男子16日毒癮上身，上午9時許先到北區偷取機車代步，騎著贓車到永康區搶奪女騎士踏板上的包包失手，中午12時45分再到中西區行搶徒步婦人手提包包得手，帶著包內1萬7000元現金逃逸，警方狂追3小時，終於在成大醫院附近將他逮住，他已將現金購買海洛因施用，身上花剩253元。

51歲朱男為老毒蟲，16日犯毒癮又缺錢買毒，上午9時許先在北區長榮路5段偷走路邊機車，當成作案工具，騎到永康區開元路北園橋附近，行搶洪姓女騎士放在機車踏板上的包包，因洪女抗拒拉扯而未得手，朱嫌隨即逃逸。

搶奪未遂，朱嫌心有不甘，中午12時許再騎到中西區西門路與民族路圓環，相中徒步行走的48歲林姓婦人，搶走她手提包包逃逸。林婦正要去買飲料竟遇上搶奪，驚嚇報案，稱遭搶的袋內有1萬7000元現金，手機與證件，共價值3萬多元。

犯案的朱嫌將贓車棄置在北區台南市立圖書館，徒步到成大醫院施用毒品，他數小時內在市區內連偷帶搶，犯下多起案件，早已驚動市區各警分局瘋狂找人，專案小組展開追查，中西區警方16日下午3時許先在成大醫院附近將他逮捕歸案，他正到醫院探視重病住院正接受美沙酮治療的毒友。

朱嫌落網時剛施用完毒品，全身僅剩253元，還有1包施用僅剩1公克的海洛因，他坦承缺錢買毒犯案，供稱贓款已全部購買毒品施打。警方依照搶奪、偷竊罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。