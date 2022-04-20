網路購物小心詐騙！一名女網友在電商平台蝦皮，向一間銀樓購入一條標榜9999純金的黃金項鍊，以6折價格1萬7千餘元入手，卻在配戴3個月後，發現項鍊掉漆斑駁，才驚覺自己買到假貨，氣憤上網爆料。文章曝光後，還有網友發現，原PO購入的店家聲稱有實體店鋪在新竹市，實際上卻查無地址。

這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，稱自己在蝦皮購物上一間網路商店購入標榜黃金成分99.99%的9999純金項鍊一只，重量約為3錢5分5厘，原價為3萬餘元，而她以接近6折入手，僅花費1萬7千餘元，戴了3個月後，卻發現純金項鍊掉漆出現斑駁的情況，她才驚覺自己受騙，買到假貨。

女網友曬出商家開立的黃金項鍊明細，以及下單頁面。（翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

文章曝光後，不少網友均驚訝表示，金價十分固定，實在不可能用如此低價購入9999純金的項鍊，建議購買貴重物品時，還是前往有信譽的實體店鋪購入，才不會得不償失。

值得一提的是，該網友購入的蝦皮店鋪寫著「實體店鋪在新竹東區」，但實際在網路上搜尋，卻查無該店鋪的地址，僅查得另間名字相近、同樣位於新竹的銀樓，但該銀樓已在臉書嚴正聲明無網路商城，提醒顧客不要受騙。