國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，在黨內引發提名風波，而各陣營會推派誰角逐桃園市長大位，也成為年底縣市長選戰的關注焦點。根據一份最新民調顯示，政黨支持度的部分，民進黨拔得頭籌，贏過國民黨2個百分點；在潛在候選人的部分，則是羅智強的民調居冠，力壓衛福部長陳時中。

網路滾動式民調機構「城市調查」公布的民調結果顯示，民進黨以24.6%的支持度居冠，國民黨則以22%支持度居次，民眾黨3.7%、基進黨1.4%和時代力量1.2%、新黨0.4%、綠黨0.3%、親民黨0.1%，另外有43.5%民眾沒有支持特定政黨。

本次民調也針對桃園市長潛在候選人進行支持度調查，目前的民調結果顯示，21.8%的支持度暫居首位，陳時中則以16.7%支持度居次，民進黨立委鄭運鵬 15.4%、國民黨立委魯明哲15%、呂玉玲5.9%、前民進黨立委鄭寶清5.3%、民眾黨立委賴香伶4.1%、國民黨立委萬美玲3.8%、前桃園縣長吳志揚3.5%、前民進黨黃適卓3.4%、前國民黨立委陳學聖2.2%、行政院公平會前副主委彭紹瑾1.6%、民眾黨祕書長謝立功0.4%。

至於「是否為在地人」影響投票決定的這項議題，民調結果顯示，認為這個因素不會影響的有61.3%，認為會的則有38.6%。