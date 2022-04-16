俄烏戰爭持續超過一個月，引發全球關注。台灣大學社會科學院院長蘇宏達指出，這場戰爭對法國總統馬克宏的連任頗具影響，目前看來他連任機會較大，若他勝選將使出三招，一是讓俄羅斯與德國關係疏離，二是認真推動歐洲國防整合，三是在烏克蘭戰爭緩和後強化印太作為，勢必將掀起歐洲政治、外交波瀾，引發新戰局。

根據香港媒體《中評社》今日（16）報導，蘇宏達昨日在「2022年法國大選後歐洲及歐洲周邊情勢分析」講座表示，從目前情勢來看，馬克宏連任勝算較大，而馬克宏本身極具法國菁英特質，也就是自認曾經偉大、輝煌，但現在被美國、英國壓得喘不過氣，德國也比法國強，所以有種曾經「老大如今榮光不再」的感慨，心態上亟需被肯定與承認是大國。

蘇宏達分析，馬克宏在法國政治人物中是非常親歐洲的，他認為歐洲一定要整合、尤其國防的整合才能立足世界，並主張一定要和美國保持獨立性；他更強調「法國在歐洲不能沒有聲音」，故當美國提出印太戰略，他也提出印太戰略，還派軍艦航行到南海，一直到台灣海峽。

針對法國與歐洲未來局勢，蘇宏達認為，馬克宏視俄羅斯為可合作牽制德國的對象，所以這次俄烏戰爭，法國對俄羅斯的態度沒那麼強硬。馬克宏若勝選，未來他會出手，一是讓俄羅斯與德國的關係疏離，二是認真推動歐洲國防整合，三是烏克蘭戰爭緩和後強化印太作為。