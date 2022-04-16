台灣大學政治學系兼任教授楊永明指出，從俄烏戰爭與歐洲安全及能源的角度分析，未來歐洲可能出現三大分裂，第一是歐盟可能與北約分裂；第二是東、西歐可能分裂；第三是極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）若當選法國總統，德、法可能分裂；一旦俄羅斯對敵對國家的態度愈來愈不能忍受，未來衝突與能源問題也將愈演愈烈。

根據香港媒體《中評社》今日（16）報導，楊永明昨日出席「2022年法國大選後歐洲及歐洲周邊情勢分析」講座時表示，從俄烏戰爭與歐洲安全來看，地緣與歷史還是國際關係的主導力量，然美國的歷史太短、地緣關係太好，周遭各國完全無法構成威脅，所以不太會去思考這兩個問題，但對歐洲而言，這兩點才是真正主軸。

楊永明舉例，為何波蘭、捷克、斯洛伐克對俄羅斯強烈反感，但匈牙利、塞爾維亞的態度卻截然不同？這與歷史有關。當對俄羅斯反感的國家，內部的負面能量不斷在醞釀，雙方的衝突就一觸即發；尤其當俄羅斯裔認為，情勢對他們愈來愈不公平，甚至讓俄羅斯本國愈來愈不能忍受，戰爭與危機就會點燃。

楊永明分析，從能源的角度來看，有天然氣管線從俄羅斯直接輸送到歐洲，一定比其他任何方式更節省成本、更有利。所以這次法國總統大選，中間派的馬克宏與極右派的瑪琳．雷朋，都主張透過俄羅斯達到停戰目的，這凸顯了歐洲地緣政治的重要性。

對此，楊永明進一步指出，因此從地緣與歷史，以及能源的角度，歐洲未來可能有三大分裂，一是歐盟可能與北約分裂，因為北約愈來愈像「美約」；二是東、西歐可能分裂；三是法國總統若由雷朋當選，德、法可能分裂。