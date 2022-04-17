《模範棒棒堂》男星阿本(翁瑞迪)，6年前選擇退居節目幕後，本就唸傳播的他，這些日子以來生活多采多姿，不僅參與節目剪帶、還參與敲通告等節目事務，更曾任電視劇《聶小倩》編劇群之一，15日深夜至餐廳用餐，和大家宣布全新呆瓜造型，惹來網友大笑，有人就PO出餅乾紅色包裝盒，上面男孩圖樣和他髮型完全相同，讓人感到十分有趣。

15日週五阿本在FB貼文寫下：「以呆瓜造型迎接週末到來！」語句中難掩迎接休假時光的喜悅。他上傳兩張用餐照和大家分享，擺出搞怪手勢，還略微瞇起雙眼微笑，推測應該是在模仿猴子動作。穿著純白T恤，褪下藝人光環後已與一般人並無二致，頭頂造型十分吸睛，剪出一條條空氣瀏海，簡單造型帶領多數人回味曾經的古早時期。

網友看到後紛紛對著呆瓜頭，做出評價寫下：「走呆萌路線」、「明天就是週末了，你的頭髮造型很像淘氣阿丹」、「剪頭髮了欸」、「莫名的蠻適合的」、「看起來很容易被拐回家」、「好可愛的髮型」、「怎麼這麼帥啦」、「還好像25歲」、「就是說週末就要擺爛啦～」

阿本自嘲他在耍智障，對新造型感到很有趣，有網友乾脆PO出知名餅乾品牌相片，點出Ｑ版男孩人物呆瓜造型像極了阿本，吸引阿本目光，開玩笑回覆道：「我的照片」讓網友看了紛紛哈哈大笑。