全台400多所學校停課，北市近期約有將近5成、131校700餘名學生申請防疫假，北市許多學校也開始實施預防性停課，或減少跨班級的社團活動，像是北市中崙高中和永春高中，下周一至周五都改採線上教學，中山女中高一、高二30日前暫緩晚自習，但有議員質疑，在疫情嚴峻的時刻，教育局鼓勵學校加強線上教學演練，卻又宣布可以畢業旅行，如此矛盾的政策，應該要與家長好好討論。

台北市根據教育部的新停課指引調整停課標準，從15日起，各級學校、幼兒園若有確診個案，1班有1位則該班停課10天、若確診者或密切接觸者班級在超過全校3分之1或超過10班，則全校停課，停課天數視需求決定；並鼓勵各校加強彈性線上教學演練，但與此同時，又對外宣布，4月16日至30日國高中可校外教學、畢旅，政策相當矛盾。

北市中崙高中校長劉晶晶指出，學校考量延長線上教學演練，是為了兼顧防疫和讓師生熟悉線上教學的設備；永春高中校長張云棻則表示，學校因出現學生確診，被居隔的學生也比較多，因此就啟動預防性的線上教學，家長也會比較安心；此外，北一女中和師大附中同樣也在18日至22日採線上教學演練。

北市議員王鴻薇痛批，現在中央到地方都在共存和清零間搖擺不定，北市校園如此嚴峻，停課數這麼多，為何還開放畢旅，是為了想討好年輕的族群，現在許多學校都開始預防性停課，教育局卻又對外公布可以畢旅，然後再把病毒帶回校園傳染給其他同學，這樣的政策是否合理，柯市府應該好好思考。

王鴻薇說，柯文哲指著別人的時候，還有4隻手指頭是指著自己，疫情嚴峻還只想著要討好年輕人，既然停課標準可以與家長討論，畢旅是否要辦，應該也要找家長討論。