【愛傳媒藺奕專欄】疫情嚴峻，劇組幾位重要成員還因為孩子學校有確診個案必須遵從自主健康管理防疫規定，加上美麗的Finn早早飛新加坡投身下一個國際劇組，今晚的殺青酒，出席率仍高達八成。

和一般劇組不同的是，我們把粗大無比的初剪片帶到現場，大家一同觀賞，一同感受每個鏡頭之間一點空洞以及另一點空洞，這些空洞藉由我們的記憶連接在一起，就是熱鬧有趣又放任安心的蜂巢。

便容易回想起當時我們在此出出入入，低頭不見抬頭見，只打岔不打槍，咱們是一個甜蜜擁擠的小蜂窩。

讓全體劇組演員參與觀看初剪與反饋是一種新的嘗試，在定剪和配樂之前，先產生一種可能的平衡，這種平衡，就像雞尾酒的那種口感一樣，截然不同的基酒和鋪料，濃烈同樣可以甘甜，清新同樣可以刺激。

每一天，日月落款，在這一個土狗天色的黃昏，寄密津以桃源，視覺和味覺記憶也有節氣時令。

四季流轉，感謝有你，有你你你，祝大家開開心心不動腦筋，白白胖胖充滿希望，平平安安扣扣滿滿，一首法文歌獻給大家，咱們後會有期了。

作者為文學奬得主

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