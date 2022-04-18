台中市政府周末加開48處快打站，18日並在北屯區4處快打站多加開1天，統計已有7萬多人來接種疫苗。第三劑疫苗覆蓋率已達57％，逼近6成。（資料照）

疫情升溫，台中市政府為提升30歲以上青壯年市民保護力，周末兩天在全市開設48處快打站催打第三劑莫德納疫苗，因北屯區人口數太多，18日一早加開4處快打站，截至中午，2天半、167場次共有7萬482人完成接種，第三劑疫苗覆蓋率已達57％，逼近6成。

民政局長吳世瑋表示，周末兩天在全市開設48處快打站，其中，18日在北屯全區4處快打站延長加開1天，3日共開設167場次；16日到打3萬7386人、到打率21.85％，17日到打3萬1967人、到打率2271％，而18日上午北屯4站到打1129人，到打率20％。

配合大甲媽遶境活動圓滿落幕，中市府也推出「篩檢愛台中」，呼籲參與遶境的香客、或足跡曾與確診者重疊的市民踴躍前往社區快篩站做篩檢，同時因應特殊狀況，機動性加開前進指揮所，或協調醫院加開篩檢站，統計自3月29日以來至17日止，各社區快篩站已累計篩檢逾9000人。

其中周末兩天分別由沙鹿光田醫院、童綜合、光田醫院大甲院區、大甲李綜合等提供篩檢，合計篩檢166人，均為陰性。

台中市政府指出，截至18日上午8點止，全市完成第一劑新冠疫苗接種人數為247萬1794人，人口涵蓋率為88.08％，打完第二劑有233萬3171人，涵蓋率為83.14％，第三劑追加劑有160萬6334人施打，涵蓋率為57.24％。

民政局強調，市府三處市政大樓18日起重啟聯合洽公，人流動線分艙分流，各區公所也同步適用分艙分流，大型辦公室以獨立出入口為原則，分隔獨立空間，並重新分配所屬人力，將同單位人員分散至不同空間上班，阻絕疫病傳播風險。