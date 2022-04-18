中嘉寬頻媒體識讀講師黃日昇透過宣導短片，呼籲媒體識讀重要性。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

數位媒體時代充斥許多假訊息，中嘉寬頻吉隆今天前往中山國小演講，講師透過影片宣導有獎徵答互動，盼讓學童有警覺性辨別假訊息，避免上當受騙或違反法規。

中嘉寬頻媒體識讀講師黃日昇透過宣導短片、QA，讓學生看影片找答案進行有獎徵答，其中以「網路上的帥哥美女圖一定是真的嗎？」為題，學生反應相當熱烈。講師也提醒，目前科技與軟體可以將圖片進行改造。因此，絕對不能輕易相信，一定要抱持存疑態度，再進行查證。

基隆市中山國小校長劉汶琪說，現在小朋友幾乎人手一機，手機上有很多訊息，但多數人不知道要查證，媒體識讀變得相當重要，很開心中嘉以生動活潑的教學與問答方式，讓小朋友能深入淺出逐步培養批判思考的能力。

中嘉寬頻吉隆總經理李宇屏指出，數位社群媒體時代，每個人都是人手一機的數位公民，也是自媒體的一份子，期勉學童透過有趣的影音教學，能多多思考查證，了解現行法規，傳遞正確訊息及正面能量，善盡現代數位公民的社會責任。