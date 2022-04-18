鄭運鵬在臉書出貼出「國際莫德納疫苗用於兒童族群的核准情形表」。（摘自臉書）

本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前決定開放6至11歲兒童接種莫德納疫苗，引發藍營批評，對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（18日）深夜11時許在臉書發文批評，國民黨現在又要要求兒童接種，又要製造莫德納恐慌，要複製去年BNT的壓力，實在沒有道理。

鄭運鵬在臉書貼出「國際莫德納疫苗用於兒童族群的核准情形表」，歐盟核准日期為2022年3月3日、英國2022年4月14日、澳洲2022年2月17日、加拿大2022年3月17日。

鄭運鵬指出，疫苗直接接種到人體，不能還原後悔，因此衛福部ACIP專家會議同意使用的所有疫苗，前提都會是「安全」，藥害比例和副作用都要能在可以接受的範圍之下，不然寧願不開放，一開放就會負全責。

因此，指揮中心開放兒童接種莫德納疫苗，也一定是根據「安全」的天條，他批評，國民黨現在又要要求兒童接種，又要製造莫德納恐慌，要複製去年BNT的壓力，實在沒有道理。

鄭運鵬指出，全世界的經驗，兒童染疫的重症機率比成人低，每個國家都是最後才開放兒童接種。美國的國內接種疫苗政策和全世界並不同步，前提就是要是「美國疫苗」。

他說，美國即使採購的其他國家疫苗也是用來援助盟邦，而不是美國境內使用，BNT在美國叫做「輝瑞」，是美國藥商，包含莫德納其他廠商還在申請，而莫德納在歐盟、英國、澳洲都已經通過，表示安全考量也已經可以信任，台灣並不是特例。