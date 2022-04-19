近日本土疫情突升溫，防疫政策逐漸改為「與病毒共存」，但配套措施卻慢半拍，尤其開放兒童施打莫德納疫苗更引起家長反彈。國民黨高市左楠區市議員擬參選人白喬茵表示，孩子是我們的心頭肉，不應該是疫苗白老鼠，卑微地希望中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中可以再努力一點，讓孩童疫苗能有更多安全的選項。

白喬茵在臉書表示，因為初選快到的關係，最近每天都在外面積極跑行程，但「越跑越有罪惡感」，就怕自己可能會將病毒帶回家危及到小孩，而這是所有家長都有的相同擔心，且首例重症兒童的出現，更讓家長們再也睡不安穩。

白喬茵指出，自己不是反對莫德納疫苗，但從指揮中心收到的數據顯示，莫德納的不良反應至死亡通報是BNT的近4倍，希望能夠有更多、更充分的臨床數據，再將莫德納疫苗打入小孩體內，「孩子是我們的心頭肉，孩子不該是疫苗白老鼠」。

白喬茵感嘆表示，因為陳時中個人魅力太強大，網路上一堆護衛軍會幫忙擋罵，提出要求的家長都被視為「巨嬰」、「恐龍」，就連藝人媽媽都要直播道歉，也因此她以媽媽的身分對防疫提出看法其實相當害怕，並說「我知道部長你很努力，那這次是否也能為我們的孩子努力一點，盡速採購BNT疫苗？你平常怎麼去喝酒、不戴口罩我們都沒意見，我們只卑微地希望孩童疫苗能有多點安全選項」。

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