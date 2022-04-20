黃色箭頭為肩膀部位發炎組織新生成異常的微小血管。（梧棲童醫院提供）

疼痛不致命、痛起來真要命！70歲的陳女長期肩膀疼痛，近半年更痛到沒辦法將手舉高，連梳頭髮和綁頭髮都無法自理，吃止痛藥沒效果，熱敷、復健等方式都未改善。童綜合醫院放射介入治療科主任李政君，檢查發現是肩膀關節退化導致發炎，經採微細血管栓塞術後，不僅疼痛感改善、連睡眠品質都大幅提升。

李政君說，陳女因長期肩膀感覺到疼痛，明顯痛楚持續1年多，尤其右手更加嚴重，近半年來更痛到無法將手舉高，晚上睡覺也不能翻身，只要碰到肩膀處就疼痛，不僅睡眠品質很差，家人見到她痛苦不堪，因睡不好整天萎靡不振，經親友介紹到醫院影像導引疼痛治療門診就醫。

李政君安排以超音波與磁振造影(MRI)檢查後，確認患者雙肩因使用過度與磨損產生退化性關節炎，發炎組織新生成異常的微小血管導致疼痛出現；另因關節受損造成關節液來不及代謝產生積水，影響關節活動。

醫師先將積水抽出後，再進行微細血管栓塞術，經由X光導引下，將微小導管從手部撓動脈置入放至肩膀疼痛處，再把栓塞藥劑慢慢注入到疼痛部位血管，消除發炎造成的新生血管。李政君說，單側手術時間僅花1個小時，無須住院，術後患者疼痛感明顯降低。

李政君強調，微細血管栓塞術不同過去治療，採用口服藥、塗抹外用藥或復健等，治療方式可直接阻斷發炎部位血管，改善疼痛情況並延緩持續惡化，不用開刀住院，效果在術後1、2天內就會有明顯成效，對於生活品質會有明顯幫助，讓長輩不再飽受痛起來真要命的煎熬。