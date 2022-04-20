華視誤植「共軍導彈打新北」 文化部長道歉：將懲處 13:182022/04/20 中時 李欣恬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文化部長李永得。（杜宜諳攝，本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對今（20）日華視新聞跑馬燈資訊誤植新北市災害防救演習內容一事，文化部長李永得表示，這是一個絕不應該發生的錯誤，文化部鄭重致歉，除要求華視立即提出事件報告，並應深切檢討，絕不得再犯。 文化部表示，據華視所提報告，事件是因昨日進行防災影片及新聞跑馬模擬時，更改跑馬文字訊息存放路徑，於模擬結束後，未將電腦路徑更改回原路徑，且今日播報時，又未再次確認，以致誤播模擬之跑馬訊息。華視已要求此事件相關人員提出檢討報告，並將進行人員懲處。 淨零論壇－淨零排放 成台灣轉型新契機 熱帶低壓侵台機率低 吳德榮：間接影響需觀察 #華視 #誤植 #共軍導彈 #打新北 #文化部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯準會鷹派訊息市場震盪 投信：台積電法說牽動台股風向 16:312022/04/09 財經 陸殲20換自製心 常態巡航東、南海曝兩大訊息 10:202022/04/16 軍事 變天！鋒面通過降雨轉涼 吳德榮：明晚下探15度 09:032022/04/14 生活 中市推158PLUS空間資訊網 整合地政相關訊息 14:552022/04/09 生活 瑞典絕不投降 拉脫維亞宣導不合作 04:102022/04/17 政治要聞 夜不成眠暴瘦6公斤 她曝羅智強「求救訊息」：這句傷他至深 12:182022/04/10 政治 紐約地鐵槍手狂轟33槍釀23傷 關係人曝光留嚇人訊息 15:252022/04/13 國際 轉傳假訊息 王定宇挨諷農場文網軍 04:102022/04/15 政治要聞 艾邁斯歐司朗提出了向光學解決方案領導者邁進的發展戰略 10:122022/04/13 財經 再生能源將漲電價 龔明鑫：長期成本下降 04:102022/04/16 財經焦點 王美花欽點淨零轉型三要角 氫能、地熱、儲能不可少 18:582022/04/15 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。