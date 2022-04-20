針對今（20）日華視新聞跑馬燈資訊誤植新北市災害防救演習內容一事，文化部長李永得表示，這是一個絕不應該發生的錯誤，文化部鄭重致歉，除要求華視立即提出事件報告，並應深切檢討，絕不得再犯。

文化部表示，據華視所提報告，事件是因昨日進行防災影片及新聞跑馬模擬時，更改跑馬文字訊息存放路徑，於模擬結束後，未將電腦路徑更改回原路徑，且今日播報時，又未再次確認，以致誤播模擬之跑馬訊息。華視已要求此事件相關人員提出檢討報告，並將進行人員懲處。