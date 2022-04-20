20日基隆市政府公布12名新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

20日基隆市政府公布12名新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

20日基隆市政府公布12名新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

20日基隆市政府公布12名新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

20日基隆市政府公布12名新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

20日基隆市政府公布12名新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府20日公布12例新冠患者，共有6張確診者足跡，包含潮境公園、八斗子假日夜市、路易莎咖啡都在名單中。案38111在4月18日曾經前往愛買基隆店，案38133與38218在4月17日曾經一同前往潮境公園與八斗子假日夜市，案38135在4月15日與17日曾到基隆無極玉聖宮，案38153在4月15日與17日曾到路易莎咖啡基隆大五崙店。