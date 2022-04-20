基隆新增12例 足跡遍及潮境公園、大賣場、咖啡廳 15:582022/04/20 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 20日基隆市政府公布12名新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 20日基隆市政府公布12名新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 20日基隆市政府公布12名新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 20日基隆市政府公布12名新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 20日基隆市政府公布12名新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 20日基隆市政府公布12名新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 20日基隆市政府公布12名新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府20日公布12例新冠患者，共有6張確診者足跡，包含潮境公園、八斗子假日夜市、路易莎咖啡都在名單中。案38111在4月18日曾經前往愛買基隆店，案38133與38218在4月17日曾經一同前往潮境公園與八斗子假日夜市，案38135在4月15日與17日曾到基隆無極玉聖宮，案38153在4月15日與17日曾到路易莎咖啡基隆大五崙店。 基隆2市場中鏢 林右昌宣布：不會休市、確診攤商停業3天 全台出現首例新冠幼童重症個案 林右昌呼籲：每個人做好自主健康監測 #381 #潮境公園 #17日 #基隆 #八斗子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆10大張足跡曝 運動中心、星巴克入列 廟口夜市又中鏢 15:282022/04/19 生活 基隆崁仔頂魚市累計25人染疫 市府投放快篩防堵 16:282022/04/19 生活 高雄＋27最新足跡曝 漢來大飯店、好樂迪、健身會館上榜 15:272022/04/18 生活 基隆＋107飆破百例 果菜市場、崁仔頂漁市淪陷 15:002022/04/17 生活 今本土增1390例 再創單日新高！雙北770人染疫 13:502022/04/18 生活 基隆公布最新20處足跡 郵局、全國電子入列 這3市場也中 15:422022/04/17 生活 聯宏社區屋齡42年市府推都更 5場說明會結束6月居民議決 14:372022/04/16 寶島 基隆公布68處具風險場域 3間店確診者足跡重疊 16:472022/04/18 生活 基隆港務公司疫苗施打站現人潮 社交距離難維持 10:202022/04/16 生活 達人精選基隆咖啡店 循香品雨港興盛史 04:102022/04/19 時尚消費 花蓮全中運選手確診 基隆啟動居家醫療照護 04:102022/04/19 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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