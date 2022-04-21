疫情再度大規模爆發，不少民眾又回到遠距學習及辦公的生活模式，宏碁也看準時機推出全新搭載第12代Intel Core P系列處理器的Swift 3、Swift 5及專為創作者打造的Swift X新品，指紋辨識鍵也整合至電源鍵，同時為了配合效能提升而搭載了散熱雙風扇。3款均配備FHD MIPI視訊鏡頭，採用Acer時序雜訊抑制技術，以及AI降噪功能的Acer PurifiedVoice技術，何時何地都能流暢地進行視訊，而且更延續永續理念，採50公里內海洋塑膠回收物與ABS塑膠再製而成的OceanGlass回收原料，以打造環保觸控板。

宏碁全新的Swift 3，共推出純粹銀、粉霧金、丹寧藍 3款水洗仿手感跳色，定價3萬5900元。（宏碁提供）

宏碁全新的Swift 5，共推出迷霧綠及煙燻藍 雙色，定價4萬9900元。（宏碁提供）

全新的Swift 3就是主攻年輕活力的客群，以跳色的活潑設計，14吋、僅1.25kg輕薄鋁合金機身，配上16:9 QHD霧面螢幕，更擁有12.5小時電池續航力、30分鐘內快速充至可供超過4小時的電力功能；至於Swift 5則維持深色系的奢華感機身，配上CNC工藝處理金色邊框，機身僅1.2kg，螢幕更升級為16:10 QHD抗菌觸控螢幕，配上窄邊框、92.22%的螢幕占比，還擁有兩個Thunderbolt 4連接埠，功能更為完整，拿出門工作也輕鬆更時尚。

宏碁全新的Swift X，共推出機甲綠及黃蜂橘流行色系，定價4萬6900元，預計5月開賣。（宏碁提供）

而全新的Swift X則是首推14吋Intel版本新機，主打內建了NVIDIA GeForce RTX 3050顯卡，搭配16:10的IPS螢幕，且涵蓋100% sRGB色域、300尼特的亮度，還有Acer ExaColor及Acer Color Intelligence技術，讓色彩也更鮮明亮活；本周六（23日）宏碁也將在新北大都會公園舉辦「Acer Swift輕奢時尚風格野餐日暨新品體驗活動」，知名網美安婕希、謙謙、杜妍也將在現場與民眾體驗新機，現場還能打卡領贈品，好好享受野餐周末。