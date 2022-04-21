華視快訊誤播中共攻台等資訊，華視緊急召開自律委員會，共懲處2名導播、編輯、晨間新聞製作人等共8人，最重懲處包含記大過。對此，蔡壁如認為，華視身為公廣集團的一員，出現如此嚴重、惡意疏失，主責督導的主管機關NCC在哪裡？

華視新聞昨跑馬燈連續出現「新北市遭共軍導彈擊中」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」、「泰山出現七級大地震」，引發民眾恐慌，事後華視道歉，並召開自律委員會，共懲處2名導播、編輯、晨間新聞製作人等共8人，最重懲處包含記大過，華視代總經理陳雅琳則將向董事會自請處分。

蔡壁如今指出，就在目前兩岸局勢緊張的情況下，華視根本就是犯下一個「絕不應該發生的錯誤」！華視身為公廣集團的一員，出現如此嚴重、惡意疏失，主責督導的主管機關NCC在哪裡？

蔡壁如認為，電視台編播有一套嚴謹的流程，如今華視竟出現如此令民眾恐慌的錯假訊息，如果不是故意「抗中保台」，那麼就是華視內部流程出了問題，是螺絲鬆了？還是別有居心？她在此要求NCC必須徹查、嚴辦！

蔡壁如直言，從鏡電視事件看到NCC執意護航到底的決心，這次的華視事件，NCC必須徹底調查、嚴辦，不能任由華視一句「誤植」了事。