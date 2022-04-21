台鐵員工不滿交通部不撤回《台鐵公司條例》草案而發起五一勞動節不加班，有媒體報導指出，五一當天全台灣只有1名司機員願意上班；對此台鐵3個工會表示，目前訊息很混亂，但今（21）日立法院交通委員會強行通過有1／3爭議條文的草案之後，有高層表示「既然都過關了，你們五一就來上班賺加班費吧」，簡直是一句話惹怒所有台鐵人。

有媒體報導指出，五一勞動節台鐵1.2萬名員工集體不加班，且根據最新統計，截至4月20日止，台鐵1158名司機員僅剩1人確定出勤，讓台鐵幾乎等同全面停駛。

台灣鐵路企業工會（台鐵工會）基隆分會理事長游東巡表示，目前七堵機務段司機員約136人全部不出勤；台鐵工會文宣組組長吳長智表示，他聽到上面說，現在有股聲音說「既然都過關了，你們五一就來上班吧」。

全國火車駕駛產業工會表示，目前消息很混亂，但火產這邊各段回報還是司機員全部不出勤。

台灣鐵路產業工會秘書長魏豫綾表示，今天就聽到「既然都過關了，你們五一就來上班賺加班費吧」，簡直是一句話惹怒所有台鐵人，結果愈來愈多人不想來上班，但還是有很多「被加班」的情況，就是根本無意願加班卻被排到班表。

魏豫綾表示，高層輕忽底下基層員工的憤怒，好像《台鐵公司條例》草案今天過關了就有恃無恐，只是更印證了交通部根本不在乎基層的意見。