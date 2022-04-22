大埔派出所3次大消毒，上午10點恢復正常運作。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

大埔派出所3次大消毒，上午10點恢復正常運作。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

大埔派出所3次大消毒，上午10點恢復正常運作。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局爆出第一例警察確診，大埔派出所28名員警昨天集體PCR採檢，下午派出所也緊急關門大清消，只留守1人在廣場，今天再增加1名確診，共2人確診。

彰化警分局表示，個案發病前涉足其他地方，也接觸其他人員，無法認定與大甲媽勤務有關，當然也不排除，這個部分交衛生局及疫調小組調查。

大埔所共有28人，除2名個案PCR陽性確診，其於26人PCR為陰性，彰化警分局也配合衛生局匡列6名密切接觸者，目前PCR雖為陰性，將依規定居家隔離。其餘同仁PCR為陰性可正常上班服勤，將加強自主健康管理，上班前快篩試劑檢測連續3天。

彰化警分局表示，上午10時大埔所恢復正常運作，但一週內免參與分局聯合勤務，並避免接觸人多的地點。若有相關需求，分局將調派警力全力支援，不會有治安空窗期。派出所專業清潔公司已經清消3次，同仁也做過PCR檢測，民眾可以放心到大埔所報案、諮詢，但提醒要做好溫度測量、實名制，並全程戴口罩。

彰化大埔派出所上午10點恢復運作。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）