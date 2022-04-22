屏縣府在確診者足跡完成清消。(屏縣府提供)

屏東縣政府22日公布新增22例確診個案，9例與家庭群聚有關，其中4例為居隔期間陰轉陽，11例與其他確診案相關，部分仍在疫調中；屏東縣宣布即日起啟動輕症者居家照護，首日有9案提出申請，正由醫療團隊評估中。

屏縣府統計，全縣5歲以下幼童累計至染疫18例，有6例因發燒、咳嗽等症狀收治醫院，無重症，皆尚未解隔離。截至目前居家隔離人數584人，其中有一人外出買飲料，已裁處20萬元並送集中檢疫所強制安置。

疫調指出，新增22例中有9例分屬3個家族，其中一對母女與東新游泳池確診者足跡重疊，至醫院採檢後確診。還有一對夫妻因接觸確診孫女而染疫；琉球鄉有3例均被匡列居隔，居隔期間陰轉陽。

至於2名在高雄就讀的高中生，因班上有同學確診，自4月19日起停課居家隔離，後自行快篩呈陽性，再由衛生局安排至醫院篩檢，確認陰轉陽。

衛生局表示，22日共匡列76人採檢，居家隔離46人，自主健康管理30人，確診者相關足跡包括東港農會超市、東新游泳池、琉球大福漁港、琉球鄉龍蝦洞、小綠龜潛水、東港漁市場、多那之潮州門市等，均陸續進行清消作業。