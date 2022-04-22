疫情嚴峻，台北市議員苗博雅、簡舒培、張斯綱、郭昭巖昨遭到匡列居家隔離，台北市長柯文哲24日0點解除隔離，下周一將赴議會進行專案報告，北市議會首次透過線上方式質詢，另由於柯文哲屆時仍在自主健康管理期間，官員將不上答詢台，在座位上答詢。

為讓周一專案報告順利進行，議會人員今持續測試視訊設備。台北市議會指出，下周一市長至議會大會專案報告，會以視訊方式進行，可由助理或以電話方式登記發言順序，質詢的時間到就切換議員的畫面，這也是首次透過線上方式質詢。

對於各委員會開會方式，議會表示，委員會因設備較為簡單，無法進行視訊，只會有聲音線上質詢，不會有視訊畫面。

議會指出，由於柯文哲及副市長黃珊珊下周一仍在自主健康管理期間，為拉開社交距離、減少接觸，建議官員在座位上答詢，意即僅有柯、黃會上答詢台。因此議會持續演練為首長遞麥克風的動線。

北市議員應曉薇指出，昨日北市聯醫副總院長黃弘孟確診，其4月19日曾參與北市議會警政衛生委員開會，她自己也是出席人員之一，正進行自我健康監測中，為避免疫情再擴張，她認為需要使用非常手段，且府會都應調整方式。

應曉薇表示，非常時期，台北市議會應討論，各委員會報告、部門質詢、5月底的市政總質詢，首長可輪流出席，未與會首長採視訊詢答。再不調整開會方式，不僅官員、議員，連媒體朋友都將持續有染疫風險，一旦市政府面臨新冠風暴崩潰，誰指揮救援、誰看病？