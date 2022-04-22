老一輩都覺得女生成為醫師另一半生活會有保障，不過有女網友表示，她的另一半是醫師，很多人都覺得羨慕，但其實成為醫師伴侶並非想像中美好，不僅工作繁忙，還要承受對方負面情緒。

一名女網友在「Dcard」發文分享，男友是住院醫師，大她5歲，許多親戚知道後都稱羨「這麼厲害，這麼會交」、「哇！是醫師欸，以後生活會很好」，但對她來說其實當醫師的另一半有許多不為人知的辛酸。

原PO說，男友一旦忙起來是真的很忙， 可能會直接消失好幾個小時， 平時生活不是值班就是準備報告和唸書， 雖然他通常值完班回去都在休息，報告都拖到前一兩天才做，但也知道他上班是真的累，需要一點可以休息的空間，所以自己必須要獨立一點，委屈說「雖然有時候還是會希望他能夠多陪我一點」

除了活得像單身般，還要接受對方的負面情緒，原PO解釋，男友其實對醫學沒有太大的熱忱，為了迎合家人的期望才選擇這條路，加上工作太累所以會有很多負面情緒，像之前男友待在急診的時候，整個人都很緊繃，因為不知道下一秒會送來什麼樣的病患。原PO也坦言，有時候覺得我哪天會受不了承受這麼多的負面情緒。

原PO提到，最近疫情又起，男友每天都變得更加忙碌，常常回去剛洗完澡，病患有問題，又再匆匆趕去醫院，然後回來再洗一次，甚至還有被限制到外面用餐，外送也不送醫院，明明是救助需要的人，卻還要被當成病毒，真的很心疼，原PO最後感嘆，又要好久之後才能看得到男友了，希望疫情能夠早日結束，也跟各個醫護人員說聲辛苦了！