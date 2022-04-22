這才是珍貴友情！有名網友在臉書分享1照片，照片中可見一對男女在攀爬岩壁，豈料，疑似女子快掉下去，便一把抓住上方男子的褲子，下秒就見該男褲子被拉下，露出渾圓白皙的屁股；網友見照片也笑歪「原來爬山不適宜着內褲」、「漂亮的屁屁」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，他在貼文寫下「人生如爬山，在困境無助的時候，會讓你拉一把」；從照片中可見，一對男女在登山，爬到一處岩壁，女子攀在岩壁上，疑似快掉下去，便一把抓住上處男子的褲子，豈料，男子的褲子就被女子一把拉下，露出渾圓白皙的屁股；讓原PO也笑稱「這才是珍貴的友情」。

有男子分享登山時遇見的趣事，他看見一名男子外褲被一名女子拉下，露出渾圓白皙屁股，笑翻一票網友。（翻攝自臉書爆廢公社）

圖片一出，網友笑歪紛紛留言表示，「尷尬了」、「豬隊友」、「拉下褲子的那位實在太過分了！我絕對要截圖當桌布」、「高清」、「終於知道為什麼那麼愛爬山了」、「為什麼不穿內褲」、「排個氣，他自己就會放手了」、「台灣最美的風景是人」、「還好不是正面」、「原來爬山不適宜着內褲」。

另外還有網友對於被拉下褲子的男子笑稱，「屁股好圓」、「屁股很美耶」、「他屁股好白喔」、「好白嫩」、「漂亮的屁屁」、「好白的屁股」。