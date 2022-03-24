有名正妹在網上發文，她指出家中有位哥哥其行徑變態，不僅晚上會跑去房間偷看她睡覺，還會放手機在廁所偷拍她洗澡，甚至時常在家中不穿衣服露「那一根」，她向媽媽求救卻只收到「又不會怎樣」的回應，讓她很無奈心很累；網友表示「等有經濟能力搬出去，快逃啊」、「他是妹控，應該虛擬現實分不清了」。

「洗澡被哥哥偷拍」，一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示自己有一位20歲但很愛看動漫的肥宅，但哥哥的「大嘴巴」行為讓她很討厭，害她與家人都沒了隱私，甚至哥哥在家都不穿衣服、內褲，洗澡也不關門，樂於露「那一根」到處走。

她還提到哥哥的恐怖行徑，在睡覺時，哥哥都會裸體故意走進她的房間，站在床邊看著她，就被她抓到3次，哥哥總是藉口要幫忙關燈後，便快速跑走；事發之後，她便將門上鎖睡覺，但是還會看見哥哥會走到陽台往她房間看，讓她毛骨悚然，有種被監視感覺；但是，讓她最厭惡的有次在洗澡，意外發現哥哥的舊手機擺在廁所偷拍，甚至還會看偷拍的內容，直到她阻止哥哥的行為，影片才被刪掉。

她向媽媽提到哥哥變態的行徑，卻只得到「又不會怎樣」的回覆，讓她感到很無力感；最後她表示自己也愛看動漫，但發文僅她對哥哥不好的印象，沒有要污辱動漫文話的意思。

文章一出，網友紛紛留言表示「搬出去住一切搞定」、「太噁，而且你家人也很有問題」、「我覺得你哥不是很正常，有點病態」、「也太噁了吧，看自己妹妹洗澡有夠傷眼」、「等自己有經濟能力搬出去，快逃啊」、「他是妹控，他應該已經虛擬現實分不清了」、「建議房門鎖好然後準備防狼噴霧」、「噁心，這男的有毛病吧」、「肥宅變態動漫看多了吧」、「這種直接報警好嗎」、「你兇你哥他會不會很興奮啊」。