國民黨台北市議員張斯綱。（取自張斯綱臉書）

媒體人「宅神」朱學恒因未滿12歲兒子居家自主隔離，他也須在家陪同。國民黨台北市議員張斯綱指出，日前他和朱在某知名台菜餐廳直播，因外帶了一道「蔥燒煨嵾海膽麵」，引發大家熱議；如今同為「隔離人」，他特別託人外帶一份同樣的餐點，送給朱家享用作為祝福。菜色照片一曝光，引發大批網友驚嘆，紛紛直呼「超豐盛」。

張斯綱22日在臉書發文表示，因周二錄製媒體人周玉蔻的廣播節目，故依規定他必須開始自主健康管理，而這段期間必須吃好睡好、轉換心情，也讓他想起與朱學恒間的「一碗麵」故事。

張斯綱指出，他先前與國民黨副主席連勝文和朱學恒在士林的某知名台菜餐廳」直播，因為外帶了一道「蔥燒煨嵾海膽麵」，被朱跟網友們說了很久。好吃的東西就是要跟好朋友分享，且「出來走跳總是要還的」，尤其現在又同為隔離人，所以他特別託同仁外帶了一份蔥燒煨嵾海膽麵，送給朱一家享用，也祝福朱的兒子早日康復，闔家平安。

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言：「我的天啊！也太豐盛了吧！」「第一天就吃這麼好，比在外面的人，吃的還好，哈哈哈！」「看起來很好吃」、「照片太驚人了」、「有情有義」、「你們兩個邊吃別忘了在家邊運動啊」。