國民黨中常會20日通過提名金門縣縣長楊鎮浯參選連任，本欲爭取提名的國民黨立委陳玉珍也出席相挺，展現團結之意。對此，媒體人羅旺哲表示，他收到陳傳來的訊息，上面寫著「手把青秧插滿田，退後原來是向前」，讓他忍不住直呼「講得真好」，認為陳這些年的努力、點滴，其實已耕耘在支持者的心中，這位「金門天后」4年後將收穫滿滿。

羅旺哲22日在臉書粉絲專頁「羅旺哲的新聞觀察室」發文表示，陳玉珍當日針對金門縣長選舉一事，特別傳來了一封訊息，要感謝大家的支持與體諒。

羅旺哲指出，陳玉珍的訊息寫道：「感謝體諒與支持！『手把青秧插滿田，退後原來是向前。』玉珍會繼續為金門這塊土地努力耕耘，和鄉親一同奮力向前，希望您不吝給予指教。」

對此，羅旺哲認為，「手把青秧插滿田，退後原來是向前」這句「講得真好」，因為陳玉珍這些年的努力、點滴，其實已經耕耘在支持者的心中，4年後的「金門天后」，勢必收穫滿滿。

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