北部一名跆拳道教練趁利用比賽選手集訓住宿機會，趁兩名女學生住在宿舍時熟睡時，凌晨時伸出鹹豬手，對其中一位14歲女學生毛手毛腳，撫摸胸部及下體，少女隱忍一年後向友人哭訴，教練的劣行才傳到老師耳中；法官認為教練對女學生身心造成鉅創，經與被害人和解，依故意對少年犯乘機猥褻罪判他10月徒刑，緩刑5年，另須接受3場法治教育。

根據判決書，該名跆拳道教練自A女國小3年級起，即開始指導A女跆拳道，於108年5月19日凌晨某時，趁A女及學妹共同前往宿舍熟睡之際，側身將腳跨在A女身上，把手伸進A女衣服內，撫摸A女腹部、胸部，接著伸進A女內褲內，撫摸A女下體，再放回A女腹部，當時A女已清醒，卻因害怕不知如何處置，繼續裝睡。

女學生事後害怕不敢報警，但卻曾向好友哭訴，直到隔一年，消息才傳到學校老師耳裡，經通報校方後，教練惡行才遭到揭發。少女父母怒向法院提告，但教練否認犯行，直到法院開庭時才坦承犯行，並與女學生及家長達成和解賠償。

法官審酌，被告為A女之跆拳道教練，除應本於職責授業外，更應嚴守分際，竟利用A女及A女父母之信任，於A女因比賽借宿其家中期間，為滿足一己之性慾，在A女熟睡不知抗拒之情形下，對A女進行猥褻行為，對於他人身體之性自主權毫不尊重，對於A女身心造成鉅創，應嚴加譴責，但衡量被告犯罪已與告訴人A女達成調解，並將賠償金給付完畢，依故意對少年犯乘機猥褻罪判他10月徒刑，緩刑5年，另須接受3場法治教育。