在23日這場台北富邦勇士與台新夢想家比賽當中，包含單洋將塞瑟夫在內只登錄了10名球員，因為他們遭到疫情攪局，加上傷兵影響，除了林書緯在4月20日被列為密切接觸者，必須至少「10+7」天才可出關，辛特力也在4月22日被匡列，必須自主健康管理並未隨隊，目前勇士全隊接受快篩結果都呈陰性。

林書緯在上周日富邦勇士與高雄鋼鐵人的比賽仍有上場，貢獻11分、3助攻與1籃板，沒想到本周因為跟確診者密切接觸，所以必須隔離10+7天，這代表他很有可能要缺席兩周以上的比賽時間，但應該不會影響到季後賽，辛特力則能較快出關。

除了兩大主力受到疫情影響缺陣，富邦勇士第3洋將瓊斯也因腳傷暫告缺陣，也讓富邦勇士短時間內只能用單洋將應戰，上季年度MVP張宗憲也因腳傷缺陣，富邦勇士戰力大受衝擊，今天也只能無奈排出賴廷恩、周桂羽、林孟學、張耕淯與塞瑟夫的先發陣容。