【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】台灣樹多、森林多，是木材的產地，不過現在已經大大不如幾十年前。到底台灣的山林是被誰砍掉最多？是日治時期的日本人，還是日本戰敗之後來台的中華民國政府？

著有《台灣島史記》的蔡正元博士指出，有些人說台灣的森林在日本殖民時代砍掉不少，但光復後砍得更多，所以日本人沒有太壞。他反駁這個說法，還說這完全是在替日本人掩耳盜鈴。

蔡正元博士說日本人幾乎把台灣檜木砍光，絕大部分都送回日本蓋神社和皇宮，不是留在台灣使用。

蔡正元分析指出，每一棵檜木要300年才能長好，如果清朝劉銘傳有種檜木的話，到現在都還沒長好。光復後，國民政府已沒有檜木可砍，但是有砍其他樹，為了做學校課桌椅，為了做拉電線用的電線杆，為了修建鐵路用的枕木，這些的確都是國民政府砍來做的，而且砍得更多，只是這些木材很容易種，也很快可以長大。

蔡正元比較兩者，強調日本人砍台灣木材，和國民政府砍台灣木材，兩者有很大的不同，台灣人可能早就忘了，木材做的電線杆曾遍布全台，這些真的都是國民政府砍的。

他批評林務單位和某些親日份子故意混淆真相，一再宣傳國民政府砍台灣木材砍得比日本人多，不知是何居心，可以說是司馬昭之心。