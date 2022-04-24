臉上的「危險三角區」因為有血管和腦部相連，一旦遭受細菌感染（如不乾淨的手擠痘痘），嚴重時恐將導致腦炎疾病。牙齒位於危險三角區下方，牙周細菌可能循著相同路線對腦部造成傷害，甚至演變成失智症。

●沒好好刷牙 會造成失智症嗎？

研究牙周病和阿茲海默症關聯性的挪威卑爾根大學（University of Bergen）學者麥德爾（Piotr Mydel）說，阿茲海默的成因，雖然不能全歸咎牙齒的細菌，但根據他和研究團隊、解析53名阿茲海默病患的腦部組織和唾液，結果發現超過9成病患都含有名為「Porphyromonas gingivalis」的細菌，是一種革蘭陰性厭氧菌，會在口腔形成牙齦發炎和牙周病。

團隊也進行老鼠實驗，結果發現這種細菌會傳到老鼠的大腦，出現類似人類阿茲海默症的腦部細胞損傷。

透過DNA研究發現，累積在牙齒的牙菌斑，造成牙齦發炎，當細菌移到腦部時，會產生異常的蛋白質，破壞神經細胞，導致腦部記憶退化，最後惡化成阿茲海默症。－挪威卑爾根大學學者麥德爾（Piotr Mydel）

在失智症中，阿茲海默症病例佔六到七成，是老年人口最大的健康威脅之一。美國和英國先前陸續發現疱疹病毒和阿茲海默的成因有關，其中英國曼徹斯特大學的研究也引用台灣的實驗數據，證明使用特定抗疱疹藥物，可以預防阿茲海默症。

麥德爾參與製藥新創公司Cortexyme主持的牙齒細菌與阿茲海默研究計畫，他說這些結果除了有助於新藥物研發，也提醒大家：要延緩阿茲海默的失智症，從生活當中就能做到，那就是「勤刷牙、用牙線。」

麥德爾建議，「如果有家族史，每天更要確實做好潔牙工作；同時定期看牙醫，才是有效的預防。」

●正確潔牙 避免食物在口腔滋生牙菌斑

擁有一口健康的牙齒，可保護人體最重要的腦部，延緩阿茲海默症報到。所謂「病從口入」，不能忽視食物對牙齒的傷害。醫學報告指出，酸鹼值5.5以下的食物在口腔停留5分鐘以上就開始發酵，尤其甜食飲料讓口腔環境變酸性，加速牙菌斑和細菌的滋生，提高牙齦發炎的機率。

●吃完食物能刷就刷、牙線隨身攜帶備用、睡前完整潔牙

有關刷牙的頻率，牙醫師們都建議只要吃完東西就刷，是確保口腔清潔的最好方式。在不方便刷牙的情況下，使用牙線或牙間刷，也能幫助去除齒縫的食物殘渣。

睡前的潔牙工作，最好牙刷、牙線或牙間刷並用。使用含氟成分的牙膏，可強化琺瑯質抵抗細菌的酸化。

●刷牙時間要充足 電動牙刷也一樣

無論是用一般牙刷或電動牙刷，每一次刷牙的時間，最少要持續3分鐘以上，每一顆牙的內外都要刷到。使用電動牙刷雖然比較省力，但不代表就能縮短的刷牙時間，還是要遵循一般的潔牙程序。

至於有人只用漱口水而不刷牙，牙醫師糾正這是錯誤的，漱口水無法取代牙刷和牙線，不能去除牙菌斑。國外研究也指出，有些漱口水會破壞口腔的好菌種，反倒危害口腔健康。

●定期看牙醫

成年人每半年到一年檢查一次，老年人則每半年就要檢查一次，包括牙周病、蛀牙、假牙使用情形、口腔腫瘤檢查，以及洗牙等。