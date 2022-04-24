一名女外送員分享，送餐到3樓透天厝，女客人竟然用衣服綁袋子垂降，讓她笑噴。（截自臉書《外送員的奇聞怪事中》）

居隔民眾若住公寓沒有管理員、對講機，要如何取餐、取藥？指揮官陳時中建議把鑰匙丟下樓，或用繩子把鑰匙送下樓，引發外界熱議，有人批評不時人間煙火。不過一名外送員分享，一個住在3樓透天客人的取餐方式，讓她笑噴點名「時鐘」可參考。

一名女外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事中》發文：剛剛到客人家，她在陽台看我到了 叫我等一下，以為她要下樓。結果…她默默的吊了一個袋子下來，我當下噴笑，時鐘或許可以參考一下這個取餐方法？」。

會讓女外送員笑噴不是沒有原因，因這名女客人用來吊袋子的，不是繩子、繩索，而是將4件衣服綁在一起再綁在袋子上！

有網友說：「也太克難，用衣服綁成繩子」、「何必呢！專業點，童軍繩搞起來」、「弄條繩子有那麼難嗎」，但有人回：「這才內行，繩子太重的話，往下迅速掉落，手容易被繩子磨到破皮，衣服材質比較不會」。

不過許多外送員回應：「這從前年就有了」、「這很早就有客人用這種方法，我遇過」、「半年多前遇過三樓這樣過，他爸還在一樓看」、「我也遇過從5樓放籃子下來的」、「我也有遇到。客人要求垂降上吊」、「以前大學住宿舍有門禁，超過12點不能出去，但是半夜想吃消夜就會請外宿的人幫忙買，然後綁繩子吊上樓，連袋子都沒有」。