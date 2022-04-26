大陸國家市場監督管理總局副局長甘霖26日表示，《反壟斷法》進入全國人大修訂議程中，今年有望能夠出爐。他表示，重點監管執法領域包括平台經濟、醫藥、建材、保健市場及公用事業等。

去年11月，市監總局加掛國家反壟斷局牌子，同時新設一些反壟斷相關的司局。甘霖說，其核心職能有兩項，一是反壟斷，二是反不正當競爭。

甘霖表示，市監總局推動修訂《反壟斷法》，《反壟斷法》進入到全國人大修訂議程中，今年有望能夠出爐。

同時，該局還發佈像平台經濟、原料藥、企業境外反壟斷合規的三份指南指引，制定了《公平競爭審查制度實施細則》、《禁止網路不正當競爭行為暫行規定》，通過提高制度的針對性、完備性、可預期性，為塑造線上線下競爭有序的市場生態充實制度保障。

甘霖補充說明，從效果來看，重點領域的競爭監管執法加強，如在平台經濟、醫藥、建材、保健市場、公用事業等重點領域，而2021年反壟斷執法年度報告也很快會出爐。甘霖另亦強調知識產權保護與公平競爭秩序的重要性。